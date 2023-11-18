Врач Тяжельников: в дни магнитной бури метеозависимым нужно поменять график

Магнитные бури – это феномен, который может оказывать влияние на здоровье и самочувствие. Метеозависимость, связанная с магнитными бурями, может вызывать у людей различные симптомы, такие как головная боль, раздражительность, сонливость, апатия и даже повышенную тревожность.
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