Врач Тяжельников: в дни магнитной бури метеозависимым нужно поменять график

Магнитные бури – это феномен, который может оказывать влияние на здоровье и самочувствие. Метеозависимость, связанная с магнитными бурями, может вызывать у людей различные симптомы, такие как головная боль, раздражительность, сонливость, апатия и даже повышенную тревожность.