ВС РФ взяли под контроль западную и северную части Волчанска

Западная и северная части Волчанска в Харьковской области контролируются российскими войсками. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии