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Пощёчина Трампу: Россия, Китай и Иран ответили как не ждали

Пощёчина Трампу: Россия, Китай и Иран ответили как не ждали

Царьград Фото: globallookpress.com 7 марта президент США Дональд Трамп впервые с момента вступления в должность на своём втором сроке пригрозил России санкциями, что для многих стало чем-то вроде холодного душа.

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