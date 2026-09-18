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Серию экоакций проведут в Подмосковье в выходные

Серию экоакций проведут в Подмосковье в выходные

В Московской области 19 и 20 сентября пройдут экологические акции выходного дня. Их организуют активисты местных экосообществ на нескольких площадках региона.

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