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Гендиректор «Лады»: «Лидеров в СКА не отдадим, пусть забирают вместе с нами. Суверенитет клуба от сделок с ними не пострадал»

В межсезонье клуб из Санкт-Петербурга отправил в Тольятти 11 игроков путем обменов.  «Суверенитет «Лады» от сделок со СКА не пострадал.

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