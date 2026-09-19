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Гэри Пэйтон о возрождении «Сиэтла»: «Вернем Кевина Дюрэнта, пока он не слишком старый»

В ближайшие годы ожидается расширение НБА : лигу пополнят новая команда из Лас-Вегаса и возрожденный «Сиэтл».

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