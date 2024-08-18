В Архангельске мужчина украл телевизор из машины и спрятал его в кустах

В полицию обратился водителя маркетплейса, которого обворовали пока он разгружал товар.Позвонив в отдел полиции «Левобережный» УМВД России по городу, мужчина рассказал, что в настоящий момент занимается разгрузкой товара на пункте выдачи.
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