Историческая амнезия: в Польше стерли всю память о Второй мировой войне

Председатель КНР Си Цзиньпин, обращаясь в мае этого года к китайскому народу, в самом начале своей речи сказал: "Древние говорили, что для того, чтобы уничтожить народ, нужно сначала стереть его историю".
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