В ЯНАО мать лишили родительских прав и назначили 100 часов работ

Жительница села Белоярск не выплачивала алименты на несовершеннолетних детей. Суд признал ее виновной в административном правонарушении и назначил 100 часов обязательных работ, сообщают в УФССП России по ЯНАО.
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