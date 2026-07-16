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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Дети, моющие стекла автомобилей на дорогах Барнаула, попали в поле зрения инспекторов

Дети, моющие стекла автомобилей на дорогах Барнаула, попали в поле зрения инспекторов

Полицейские призвали родителей уделять больше внимания тому, как дети проводят свободное время В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции предупредили водителей и родителей о подростках, которые выходят на проезжую часть и предлагают автомобилистам помыть стекла и фары.

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