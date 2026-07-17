Учёные впервые поймали момент разлома океанической коры и её заполнения магмой

Экспедиция описала уникальное событие на Юго-Восточном Индийском хребте, где приборы зафиксировали разрядку тектонического напряжения, копившегося 60 летМеждународная группа геофизиков впервые в истории напрямую зафиксировала процесс образования нового участка океанической коры.
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