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Учёные впервые поймали момент разлома океанической коры и её заполнения магмой

Учёные впервые поймали момент разлома океанической коры и её заполнения магмой

Экспедиция описала уникальное событие на Юго-Восточном Индийском хребте, где приборы зафиксировали разрядку тектонического напряжения, копившегося 60 летМеждународная группа геофизиков впервые в истории напрямую зафиксировала процесс образования нового участка океанической коры.

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