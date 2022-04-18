Чжао Синьтун победил Джейми Кларка в 1/16 финала Чемпионата Мира по снукеру 2022

Китайский талантливый снукерист Чжао Синьтун победил Джейми Кларка со счетом 10-2 и вышел в 1/8 финала, а Энтони МакГилл нанес поражение Лайему Хайфилду со счетом 6-3 в первой сессии 1/16 финала Чемпионата Мира по снукеру 2022, сообщает World Snooker Чжао Синьтун (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Джейми Кларк заявил, что Чжао Синьтун «определенно выиграет титул в течение пяти лет» после того, как Циклон выиграл со счетом 10-2 в 1/16 финала Чемпионата Мира 2022 по снукеру.