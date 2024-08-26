Демонтаж и снос зданий: технологии для безопасного и эффективного результата Сергеева ТатьянаДемонтаж и снос зданий важные этапы в процессе обновления городских пространств и подготовки территорий для нового строительства.
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