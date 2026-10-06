Крашенинников: в портфеле нового Комитета ГД по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству — более 100 законопроектов

В ведении нового Комитета ГД по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, в том числе, будут находиться избирательное право, интеграция исторических регионов, интеллектуальные права.
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