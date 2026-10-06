НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

86 подписчиков

Крашенинников: в портфеле нового Комитета ГД по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству — более 100 законопроектов

Крашенинников: в портфеле нового Комитета ГД по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству — более 100 законопроектов

В ведении нового Комитета ГД по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, в том числе, будут находиться избирательное право, интеграция исторических регионов, интеллектуальные права.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым