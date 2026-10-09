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Аргументы и Факты

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Politico: Трамп приготовил для украинцев неприятное решение

Politico: Трамп приготовил для украинцев неприятное решение

Около ста тысяч украинцев в США могут утратить статус временной защиты, пишет издание Politico. Действующий механизм защиты для граждан Украины истекает 19 октября, и после этой даты американская администрация должна принять решение о продлении программы либо ее отмене.

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