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Украинские военные эксперты предполагают, что на складах Павлограда могли находиться и британские боеприпасы с обеднённым ураном

Украинские военные эксперты предполагают, что на складах Павлограда могли находиться и британские боеприпасы с обеднённым ураном

Украинские эксперты обсуждают ночной удар по объектам в Павлограде, в том числе по складам и железнодорожным составам с оружием и боеприпасами.

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