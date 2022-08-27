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Уничтожения ради недопущения общемирового самоуничтожения?

Уничтожения ради недопущения общемирового самоуничтожения?

Специальная военная операция на​ Украине ведется, чтобы не​ допустить Третью мир­овую войну. Об​ этом заявил заместитель председателя Совета безопасности​ РФ​ Дмитрий Медведев​.

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