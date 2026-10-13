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Турэксперт Бексаев посоветовал россиянам посетить Вьетнам в 2027 году

Турэксперт Бексаев посоветовал россиянам посетить Вьетнам в 2027 году

Вьетнам — одно из лучших направлений для отпуска в 2027 году. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор TravelTech-платформы «Авиакасса» Николай Бексаев.

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