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Логинова заявила, что РУСАДА будет вправе проверять на допинг участников Игр дружбы

Логинова заявила, что РУСАДА будет вправе проверять на допинг участников Игр дружбы

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация имеет право тестировать всех спортсменов, которые принимают участие в соревнованиях на территории России.

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