Рынок рублевых сбережений в России достиг 59 трлн рублей

На данный момент депозит обеспечивает доходность, соизмеримую с ключевой ставкой — это тот случай, когда «деньги работают на себя», сообщил руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.
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