«Эдмонтон Ойлерз» разгромили «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин отметился дублем. Также шайбы забросили Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
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