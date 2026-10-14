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Регионы России

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«Эдмонтон Ойлерз» разгромили «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» разгромили «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин отметился дублем. Также шайбы забросили Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.

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