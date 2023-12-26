Сотрудники МЧС России отмечают День спасателя Российской Федерации и 33-летие ведомства

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. За 33 года МЧС России доказало готовность оперативно реагировать на любые ЧС как в нашей стране, так и в любой точке мира.
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