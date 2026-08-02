Разработчики XRP Ledger устранили уязвимость, вызывавшую перегрузку узлов

Разработчики XRP Ledger выпустили обновление xrpld 3.2.1 и призвали операторов узлов как можно скорее установить новую версию после выявления необычной активности в сети, связанной с массовой рассылкой манифестов валидаторов.
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