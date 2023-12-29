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Главного дирижера Театра Наций обокрали на 100 тысяч рублей

Главного дирижера Театра Наций обокрали на 100 тысяч рублей

Главного дирижера Театра Наций Армена Погосяна обокрали более чем на 100 тысяч рублей. Отмечается, что неизвестный разбил окно его автомобиля, пока мужчина отходил по делам, и вытащил паспорт, удостоверение члена Союза театральных деятелей РФ, планшет Apple, наушники Apple, пауэрбанк Xiaomi и швейцарский нож.

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