Польских пограничников обвинили в избиении мигрантов кольями

Представители силовых структур Польши жестоко обращаются с задержанными мигрантами. Для избиений они используют деревянные колья, сообщил РИА «Новости» официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.
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