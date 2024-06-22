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Польских пограничников обвинили в избиении мигрантов кольями

Польских пограничников обвинили в избиении мигрантов кольями

Представители силовых структур Польши жестоко обращаются с задержанными мигрантами. Для избиений они используют деревянные колья, сообщил РИА «Новости» официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

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