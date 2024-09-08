Власти Питера «защитили» узбека в борьбе с русским кандидатом. Как мигранты рвутся наверх

Обозреватель Царьграда Вадим Егоров в своем материале рассказал как диаспоры берут власть в России. Раньше диаспоры контролировали бизнес своих соотечественников на рынках а сегодня претендуют на место в законодательных органах различного уровня.
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