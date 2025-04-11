20+ историй о людях, которые всерьез думают, что солнце встает ради них

Мы все встречали таких людей — тех, кто уверен, что мир вращается исключительно вокруг них. Они могут нахамить официанту или кассиру, просто потому что "захотелось", требуют особого отношения просто за факт своего существования и искренне не понимают, почему окружающие не разделяют их восхищения собой.