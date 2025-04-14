📹❗️Силы беспилотных систем противника представили новый морской ударный безэкипажный катер "Аллигатор-9".
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📹❗️Силы беспилотных систем противника представили новый морской ударный безэкипажный катер "Аллигатор-9".