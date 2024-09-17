Экскурсия к месту захоронения выдающегося историка Татищева пройдет в Солнечногорске

Жителей и гостей Солнечногорска приглашают на бесплатную экскурсию по благоустроенной пешеходной тропе к месту захоронения выдающегося государственного деятеля, основателя города Екатеринбурга Василия Татищева.
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