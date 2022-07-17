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Костин объяснил, почему ВС РФ не хватает беспилотников

Костин объяснил, почему ВС РФ не хватает беспилотников

В ВС РФ остро не хватает беспилотных летательных аппаратов разных типов, так как наши военные до сих пор во многом действуют на основе доктрин 70-х годов прошлого века и соответственно, воюют по нормам и правилам, которые были приняты полвека назад.

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