Перепись населения России в 2030 году пройдет полностью в цифровом формате

Всероссийская перепись населения в 2030 году будет проводиться в полностью цифровом формате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года.
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