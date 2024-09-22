Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Посмотрите на этого сумасшедшего,что у него с прической?NYT: Райан Раут о...
  • Eduard
    Очередной недоумок?NYT: Райан Раут о...
  • Eduard
    Нам можно "рыдать"?Украинская армия ...

Перепись населения России в 2030 году пройдет полностью в цифровом формате

Перепись населения России в 2030 году пройдет полностью в цифровом формате

Всероссийская перепись населения в 2030 году будет проводиться в полностью цифровом формате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх