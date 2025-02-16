Медвежий угол
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Медвежий угол

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Трамп... А что, если?

Трамп... А что, если?

Автор: Юрий Кот Я очень скептически настроен насчёт того, как сегодня ведёт себя руководство США. И причин тому масса.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
СИЛА - В ПРАВДЕ! С КЕМ БОГ - С ТЕМИ И СИЛА, И ПРАВДА!
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1 д.
НИКОЛА ЧИРКОВ
ДА!  сила  в  ПРАвде,  где  обозначено  корень  или  слог имени  бога РА,  а  этот  слог и  корень  в   Русском  словаре  более  20 ти  тысяч  раз  встречается,  пРАвда,  пРАво,  пРавосудие  и  так  далее.  И  Русский  народ  всегда  троекратно  восклицает  УРА,УРА,УРА,  мы  русский  народ  находимся  под  перекрытием  Бога  РА.
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22 час.
М
ММ
Ну, по результатам надо смотреть. Если в  результате Штаты развалятся, то чем Трамп лучше?
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21 час.
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