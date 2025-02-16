Автор: Юрий Кот Я очень скептически настроен насчёт того, как сегодня ведёт себя руководство США. И причин тому масса.
Трамп... А что, если?
Комментарии
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Владимир Соловьев
СИЛА - В ПРАВДЕ! С КЕМ БОГ - С ТЕМИ И СИЛА, И ПРАВДА!
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1 д.
НИКОЛА ЧИРКОВ
ДА! сила в ПРАвде, где обозначено корень или слог имени бога РА, а этот слог и корень в Русском словаре более 20 ти тысяч раз встречается, пРАвда, пРАво, пРавосудие и так далее. И Русский народ всегда троекратно восклицает УРА,УРА,УРА, мы русский народ находимся под перекрытием Бога РА.
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22 час.
М
ММ
Ну, по результатам надо смотреть. Если в результате Штаты развалятся, то чем Трамп лучше?
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21 час.
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