Трамп... А что, если?

СИЛА - В ПРАВДЕ! С КЕМ БОГ - С ТЕМИ И СИЛА, И ПРАВДА!

НИКОЛА ЧИРКОВ

ДА! сила в ПРАвде, где обозначено корень или слог имени бога РА, а этот слог и корень в Русском словаре более 20 ти тысяч раз встречается, пРАвда, пРАво, пРавосудие и так далее. И Русский народ всегда троекратно восклицает УРА,УРА,УРА, мы русский народ находимся под перекрытием Бога РА.