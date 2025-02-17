Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Ну вот непонятно мне - почему он до сих пор в России или по минимуму не в тюрьме? Он только за прошедшие 6 месяцев на...Раскаянием тут и ...
  • Maxim Yushkin
    🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬Правосудие или пр...
  • Евгений Алексеенко
    Согласен!Нас опять надуют?...

Банки, жильё, ипотека, процент: отставить произвол!

Банки, жильё, ипотека, процент: отставить произвол!

Как думаете, товарищи, жильё это социально значимый фактор в жизни семьи? Наверное. Нет, я не считаю, что цены на жильё надо регулировать, как регулируются цены на отдельные виды социально значимых товаров первой необходимости (см.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх