Истинный смысл ликвидации харьковской телевышки

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ "ХАРЬКОВ ПАДЁТ ВСЛЕД ЗА ТЕЛЕВЫШКОЙ": ХАРЬКОВЧАНИН, КОТОРЫЙ ЖИЛ В ЧЕТЫРЁХСТАХ МЕТРАХ ОТ БАШНИ, ОБЪЯСНИЛ СМЫСЛ ЕЁ ЛИКВИДАЦИИ В Харькове наши войска ракетным ударом обрушили телевышку.
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