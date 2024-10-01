Летевший в Катар борт делегации РФ во главе с Чернышенко сел в Минеральных водах

Следовавший из Москвы в столицу Катара Доху самолет российской делегации во главе с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко был вынужден развернуться у иранской границы и сесть в Минеральных водах в связи с закрытием воздушного пространства республики.
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