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Царьград

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Обстрелы ВСУ в районе Запорожской АЭС продолжаются с высокой интенсивностью

Обстрелы ВСУ в районе Запорожской АЭС продолжаются с высокой интенсивностью

ВСУ продолжают интенсивные обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара, сообщает Евгения Яшина. Станция, крупнейшая в Европе, с октября 2022 года принадлежит России и располагает шестью энергоблоками по 1 ГВт каждый.

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