Обстрелы ВСУ в районе Запорожской АЭС продолжаются с высокой интенсивностью

ВСУ продолжают интенсивные обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара, сообщает Евгения Яшина. Станция, крупнейшая в Европе, с октября 2022 года принадлежит России и располагает шестью энергоблоками по 1 ГВт каждый.