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«Сити» взял Суперкубок УЕФА, условный бан Дзюбы, трансфер Захаряна в «Сосьедад» на паузе, контракт КХЛ и «Яндекс Плюс», Хави и Рафинья получили по 2 матча, «кресты» Тимбера и другие новости

«Сити» взял Суперкубок УЕФА, условный бан Дзюбы, трансфер Захаряна в «Сосьедад» на паузе, контракт КХЛ и «Яндекс Плюс», Хави и Рафинья получили по 2 матча, «кресты» Тимбера и другие новости

1. «Ман Сити» впервые выиграл Суперкубок Европы, победив «Севилью» по пенальти – 5:4. Неманя Гудель пятым ударом попал в перекладину.

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