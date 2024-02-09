Глава МИД ЮАР Пандор заявила об угрозах от разведки Израиля из-за иска в суд ООН

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила об угрозах ей и членам ее семьи в социальных сетях на фоне поданного страной иска в Международный суд ООН из-за действий Израиля на территории сектора Газа, обвинив в этом разведку еврейского государства.