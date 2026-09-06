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«Аэрофлот» планирует получить 108 МС-21 до 2032 года

«Аэрофлот» планирует получить 108 МС-21 до 2032 года

Авиакомпания рассчитывает получить все 108 самолётов МС-21 до конца 2032 года, сообщил генеральный директор Сергей Александровский.

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