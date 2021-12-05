Битва домашних питомцев: кот Елены Темниковой против кота Тимати

Если этим воскресным утром вам грустно, просто взгляните на героев нашей сегодняшней "битвы" — ну разве они не чудесны?! И сейчас мы не про Елену Темникову и Тимати, а про их домашних питомцев — в "зверском" поединке сегодня столкнулись коты редких и экзотических пород Наоко и Хусейн.
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