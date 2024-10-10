Глава «Кудс» КСИР попал под следствие из-за слива данных о «Хезболле» — МЕЕ

Командующий силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаила Каани находится под следствием из-за дела о выяснении о сливе данных о месте нахождения лидера «Хезболлы», 10 октября сообщает британское издание Middle East Eye.
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