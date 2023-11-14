Экологи напоминают о необходимости инвентаризации ПХБ-содержащего оборудования и отходов.

Бобруйская горраинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает руководителям организаций о необходимости предоставления не позднее 1 января года, следующего за отчетным, сведений по результатам инвентаризации ПХБ-содержащих (полихлорированные бифенилы) оборудования и отходов.
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