Владимир Путин раскрыл главное упущение России при начале СВО

Президент РФ Владимир Путин в интервью репортёру Павлу Зарубину выразил сожаление по поводу позднего начала боевых действий на Украине, подчеркнув, что российские власти могли подготовиться заранее и действовать более решительно.
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