Россиянка Анна Нетребко силой своей популярности «выдавливает» украинских коллег с музыкального фестиваля в Германии

Генеральный консул Украины в германской земле Гессен Вадим Костюк в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что украинские музыканты и актеры не смогут выступать на одной сцене с Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Висбадене.
Генеральный консул Украины в германской земле Гессен Вадим Костюк в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что украинские музыканты и актеры не смогут выступать на одной сцене с Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Висбадене.
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