На «КарелКоммунЭнерго» свалились сотни исков от собственных работников

При поддержке профсоюзов люди добиваются повышения зарплаты С 1 января 2023 года в России стало действовать Федеральное отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ, которое распространяется и на ГУП РК «КарелКоммунЭнерго».
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