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ДумаТВ

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Жуков: жители воссоединённых регионов пришли на участки, несмотря на угрозы

Жуков: жители воссоединённых регионов пришли на участки, несмотря на угрозы

Избиратели на воссоединенных территориях приняли участие в выборах депутатов Госдумы, несмотря на угрозы, рассказал «Дума ТВ» первый зампредседателя ГД Александр Жуков.

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