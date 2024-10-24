🤝 Аксёнов поздравил бойцов и ветеранов подразделений специального назначения с профессиональным праздником «Наши спецназовцы успешно выполняли сложнейшие и опасные задачи во многих горячих точках.
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🤝 Аксёнов поздравил бойцов и ветеранов подразделений специального назначения с профессиональным праздником «Наши спецназовцы успешно выполняли сложнейшие и опасные задачи во многих горячих точках.