Путин поздравил Меркель и Штайнмаера с Днем Германского единства

Российский президент Владимир Путин направил своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру, а также канцлеру ФРГ Ангеле Меркель поздравительную телеграмму, в которой поздравил первых лиц европейского государства с Днем Германского единства.