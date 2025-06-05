Каждый третий россиянин негативно воспримет возможное изменение ударения в слове «звонит» (если оно будет падать на первый слог).
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Каждый третий россиянин негативно воспримет возможное изменение ударения в слове «звонит» (если оно будет падать на первый слог).