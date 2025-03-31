Пентагон готовится уволить до 76 тысяч сотрудников

Министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум о сокращении численности гражданских служащих в Министерстве обороны в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа сократить персонал госструктур.
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